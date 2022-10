Come racconta Tuttosport, neanche stavolta è quella buona pere nemmeno per. Lo ha spiegato lo stesso: "Pogba e Chiesa non saranno convocati, impossibile per mercoledì, al 99 per cento neanche contro l’Inter. Se ci saranno, sarà molto difficile, sarà per il Verona e con la Lazio, ma sarà molto difficile". Considerando che molto probabilmente con l’Inter non ci sarà nemmeno Vlahovic, il tecnico bianconero avrà tanti big fuori. Il fatto poi che Allegri dica che sarà molto difficile vederli pure con Verona e Lazio, pur mantenendo aperto uno spiraglio, significa che la prudenza su Chiesa e Pogba continua a guidare le scelte dello staff tecnico e dello staff medico, per evitare rischi di ricadute.