Dusan Vlahovic rischia di saltare la prima partita della prossima stagione. Il motivo? Semplicemente il centravanti serbo figura nella lista dei diffidati, pertanto un'eventuale ammonizione nel corso del match di questa sera contro la Fiorentina potrebbe costargli una squalifica per la prima gara del campionato 2022-23. Nella sua stessa condizione, tra le file della Juve, anche Juan Cuadrado, Moise Kean e Adrien Rabiot, oltre a Paulo Dybala che però certamente nei prossimi mesi non indosserà più la maglia bianconera. In casa viola, invece, i diffidati sono Gaetano Castrovilli e Alvaro Odriozola, entrambi assenti.