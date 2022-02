Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore della Juve, Dusan Vlahovic ha voluto mandare anche alcuni ringraziamenti alla Fiorentina. Ecco le sue parole: "Voglio ringraziare tutti, i miei compagni della prima squadra, della Primavera, con cui ho lottato in ogni momento. Grazie a Barone, Pradé, Della Valle, Commisso, tutti gli allenatori di questi anni, soprattutto mister Italiano che mi ha aiutato tanto ed è stato con me fino all'ultimo. Vorrei ringraziarlo e gli mando un grande in bocca al lupo. Poi Prandelli: ha fatto tantissime cose per me e lo ringrazierò per sempre. Mi hanno accolto fin da bambino in un mondo eccezionale, io ho cercato sempre di essere al massimo, professionista serio fino all'ultimo. E tutti i tifosi che mi hanno supportato in ogni momento".