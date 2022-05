Dusan Vlahovic a un passo da Ronaldo "il Fenomeno". Con 24 gol segnati tra Fiorentina e Juventus, il giovane attaccante bianconero potrebbe diventare il secondo giocatore under 23 in grado di realizzare almeno 25 reti in una sola stagione di Serie A negli ultimi 60 anni, dopo il nerazzurro nel 1997/98. Un traguardo che il bomber serbo classe 2000 potrebbe tagliare questa sera proprio contro la sua ex squadra, nello stadio che lo ha visto crescere e sbocciare calcisticamente fino al passaggio a Torino - sponda Juve - dello scorso gennaio.