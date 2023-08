...and here's Dušan in the new kit. pic.twitter.com/5gHGnaj2H0 — Max Statman (@emaxstatman) August 17, 2023

C'è anche Dusantra i testimonial scelti dallaper presentare ladella stagione 2023-24, definita come un omaggio alla città di Torino e al suo patrimonio architettonico e industriale. Una scelta che da molti è stata letta come un indizio di mercato: il serbo classe 2000 continuerà a difendere i colori bianconeri, nonostante le numerose voci che lo hanno toccato da vicino negli ultimi tempi. Sarà così? Intanto la sessione estiva è agli sgoccioli, e per lui sembra più fredda anche la pista, nell'ottica di uno scambio con Romelu Lukaku. Qui sotto una foto di Dusan con la nuova divisa.