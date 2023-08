Cosa filtra su Lukaku? Finora ilha valutato il cartellino dell'attaccante serbo ex Fiorentina al massimo 60 milioni di euro, 20 milioni in meno del prezzo fissato per il centravanti belga ex Inter: 40 milioni. Invece la Juventus continua a chiedere 80 milioni per, uscito dai radar del PSG (pronto a prendere Gonçalo Ramos dal Benfica) ma rientrato in quelli del Real Madrid in alternativa a Mbappé. Giuntoli fa leva sulla volontà di Lukaku, determinato a tornare in Italia con una maglia diversa da quella nerazzurra. Tanto da non ascoltare, almeno per il momento, le sirene dell'Arabia Saudita. Il punto d'incontro potrebbe trovarsi a metà strada: Lukaku più 30 milioni per Vlahovic. Il prezzo è giusto? Oggi non ancora, domani chissà...