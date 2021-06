Il preferito è lui, è sempre Dusan Vlahovic. E la Juve, finché non ci sarà una chiusura netta da parte della Fiorentina - che oggi ha sbloccato Vincenzo Italiano, prossimo allenatore -, continuerà a coltivare questo sogno neanche tanto proibito. I bianconeri ci provano, sì. E ci vogliono riuscire sin da subito, pur consapevoli che la distanza con la Fiorentina difficilmente sarà colmata da un aiuto concreto da parte di Rocco Commisso. Semmai, il presidente viola proverà a mettere i bastoni tra le ruote a Federico Cherubini e collaboratori.



IL TENTATIVO - Chiesa ha fatto scuola. Nel bene - la formula con cui la Juve l'ha preso probabilmente sarà replicata anche con Locatelli - e nel male, nel senso che la Fiorentina vorrà la cifra prestabilita per la cessione senza ulteriori concessioni sulle tempistiche. L'unico appiglio per i bianconeri sarebbe un aiuto diretto da parte del giocatore: starebbe a lui imporsi, impuntarsi e orientarsi direttamente verso Torino. Questo faciliterebbe e non poco la trattativa, mettendo in discesa la trattativa per l'accordo economico. Comunque oneroso, ma sostenuto dalla volontà del ragazzo. Che pensa al rinnovo, valuta le offerte e sogna il salto di qualità dopo un anno di pregevolissima fattura. Un anno fa, non era nemmeno il titolare della Viola; oggi è al primo posto nella lista mercato di Max Allegri.