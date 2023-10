Dopo tre giorni di riposo - e dopo l'ennesima brutta notizia di queste giornate - oggi la Juventus torna al lavoro, a quegli allenamenti che serviranno a preparare il match di domenica sera in casa del Milan. Il gruppo non sarà al completo, vista la sosta per le Nazionali, ma dovrebbe comunque vedere qualche volto "inatteso" a pieno regime o quasi. Infatti, secondo quanto riferisce Sky Sport,, DV9 dovrebbe ritrovare il suo posto al centro dell'attacco per riprendere da dove aveva lasciato con quel prolifico bell'inizio di stagione, oggi ha lavorato in gruppo. E il suo compagno di reparto ci sarà? Per Federico Chiesa molto dipenderà dalle sue sensazioni, oggi ha lavorato a parte anche se c'è un cauto ottimismo per il suo recupero, del resto mancano ancora alcuni giorni al big match e lui, sicuramente, spera di non perderselo.