La Lazio abdica forse definitivamente nella corsa Champions League, perdendo punti preziosi al Franchi perdendo 2-0 contro la Fiorentina. Decisivo Dusan Vlahovic, autore di una doppietta che lo ha portato a primeggiare nel duello con Immobile. Come riporta Tuttosport, il classe 2000 serbo è l’unico assieme a Cristiano Ronaldo ad aver fatto almeno 10 gol dia in casa che in trasferta in questo campionato.