Dusan Vlahovic non vede l'ora di essere a Torino per le visite mediche e la firma, per iniziare la sua nuova avventura con la Juventus. Le voci legate alla sua positività al Covid, non confermate ufficialmente dalla società, lo hanno per ora tenuto lontano dalle scene pubbliche nell'ultimo turno di campionato e anche in questi giorni. Ma come farà a firmare? Come scrive Tuttosport, "i diretti interessati hanno già valutato anche un piano B d’emergenza in vista della chiusura della sessione invernale del mercato di lunedì. Vlahovic, avendo disputato la prima parte della stagione in Serie A con i viola, è già in possesso dell’idoneità sportiva. Nella peggiore delle ipotesi il serbo autograferà il suo nuovo contratto in modalità casalinga, attraverso la firma elettronica". Le parti sperano, però, di vedersi nel weekend per chiudere di persona.