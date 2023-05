Si racconta ormai da tempo, ma è sempre più evidente. E si fa ogni volta più chiaro. Dusan, proprio come racconta in apertura la Gazzetta dello Sport, è "ancora un’anima in pena e in cerca di identità, e non solo perché non ha fatto centro nella semifinale di andata di Europa League". L'attaccante serbo non è riuscito a incidere in una gara determinante, pur avendone le occasioni. I discorsi sul futuro, veri e presunti, fioccano in maniera piuttosto netta.Per il quotidiano, Dusan è il primo a non essere contento del rendimento. Nemmeno di come viene sfruttato alla Juve. Per la Juventus è stato un investimento importante e non ha intenzione di rinunciarci, ma potrebbe essere costretta a farlo.Su di lui hanno messo gli occhi Bayern Monaco, Manchester United, Chelsea e Newcastle.