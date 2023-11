Locatelli sì, Locatelli no. E ancora: Vlahovic, Kean o Milik? Sono questi i due dubbi che accompagnano la vigilia di Juventus-Inter nella Torino bianconera. Con Max Allegri che si prenderà tutto il tempo necessario per sciogliere questi dubbi, anche se ci sono indicazioni piuttosto precise che filtrano dalla Continassa. La prima: in un modo o nell'altro, Manuel Locatelli stringerà i denti. Già in conferenza stampa Allegri ha annunciato la sua presenza almeno in panchina, per il suo tipo di problema non è una questione di tenuta o di durata ma di sopportazione del dolore, averlo a disposizione significa già molto.Lo scrive calciomercato.com.