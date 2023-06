Secondo Calciomercato.com, sula posizione della Juventus è chiara. I bianconeri intendono effettuare una cessione importante durante l'estate per finanziare le prossime operazioni di mercato. I principali candidati alla cessione sono Federico Chiesa, Gleison Bremer e appunto Vlahovic. Il club valuta il serbo non meno di. La Juventus non intende fare regali né svendite e sarebbe interessata a valutare un'eventuale formula di prestito con opzione di riscatto solo se ci fossero alcune garanzie per la squadra. Ad esempio, un prestito oneroso nell'ordine dei 15-20 milioni di euro potrebbe rendere più accattivante questa soluzione. Si stanno delineando diverse ipotesi.