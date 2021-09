alla: la Juve ci prova. O meglio: ci proverà. E due anni dopo. Scrive Tuttosport: "La Juventus ha già messo in preventivo un investimento importante - non meno di 60-70 milioni - con la speranza di ripetere una nuova operazione stile Chiesa , trasferitosi in bianconero in prestito biennale con obbligo di riscatto per una cifra tra i 50 e i 60 milioni a secondo dei bonus che verranno centrati". Attenzione poi alla situazione relativa alla clausola rescissoria: se Vlahovic dovesse rinnovare, farà nserire una clausola rescissoria "umana" da 50-60 milioni di euro. La Juve può approfittarne.