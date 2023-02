Finalmente si è sbloccato, Dusan. Con la doppietta allal'attaccante dellaha sicuramente tirato un sospiro di sollievo, dopo il lungo digiuno dal gol dovuto anche al suo stop per l'infortunio, ma ora non vuole più fermarsi. E all'orizzonte c'è la, nientedimeno che la sua ex squadra, contro cui non è mai riuscito ad andare in rete dal suo approdo in bianconero, in tre partite tra campionato e Coppa Italia: un motivo in più, dunque, per tornare a segnare domenica all'Allianz Stadium.