Come racconta il Corriere dello Sport, di puro vigore lo spezzone per, entrato a qualificazione ormai acquisita, in panchina non ci sta mai volentieri e la reazione con Alex Sandro per quel gol sciupato (nell’azione in realtà già conclusa con la tripletta di Di Maria) la dice lunga sulla voglia del serbo di voler lasciare il segno. Ci riproverà martedì sera, all’Allianz Stadium arriva il Toro: il primo derby fu deciso proprio da Vlahovic, con l’ultimo gol segnato in bianconero nel suo 2022 prima dello stop per pubalgia.