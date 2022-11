Domani sera la Juventus avrà la grande opportunità di riaprire il discorso scudetto nel big match dell'Allianz Stadium contro l'Inter. Intendiamoci, in caso di vittoria i bianconeri non ridurranno il gap con il Napoli, ma daranno un chiaro segnale alle antagoniste. Allegri potrà contare sul recupero di Dusan Vlahovic che, molto probabilmente verrà impiegato dall'allenatore livornese. Bisogna solo capire se a gara in corso o se partirà invece dal primo minuto.