Dopo le assenze, Allegri conta di iniziare a pensare ai rientri. E quei giorni sembrano proprio arrivati, veloci, anche se non così veloci come ci si aspettava. Ad esempio, la situazione diha portato parecchia apprensione in casa Juventus: doveva essere l'uomo della rinascita, e invece il recupero in classifica è arrivato quasi sempre senza di lui. Un caso? Probabilmente.Ecco, ad Allegri sarebbe servito (eccome) averlo già a Napoli, dove la sfida assume i tratti di una finale. E alla Juve occorrerà comunque ritrovare il suo centravanti, che in vista della prossima estate potrebbe anche smuovere il mercato. Comunque, ci si penserà a tempo debito. Nel frattempo, il focus è solo sul rientro: il dolore alla zona pubalgica è diminuito, praticamente azzerato. Dusan sta lavorando per rientrare e lo farà, almeno in gruppo, a partire da domani, magari con lo stesso Paul Pogba che questo pomeriggio ha iniziato la seduta con i compagni. I due potrebbero rivedere il campo, almeno per una convocazione, tra una decina di giorni, nella gara di Coppa Italia contro il Monza. Più probabilmente, per la sfida di campionato contro l'Atalanta, giorno 22. Si avvicina così la 'Juventus virtuale', quella che Allegri aveva in mente a inizio stagione. E che rivedrà, prima o poi, finalmente.