Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Juventus-Spezia, Dusan Vlahovic è stato premiato come MVP del mese di febbraio. Il primo riconoscimento di questo tipo, per lui, con la maglia bianconera. La reazione dello Stadium è stata esplosiva: tutto il pubblico si è alzato in piedi per applaudirlo e gli ha dedicato una standing ovation.