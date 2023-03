Come racconta Tuttosport,è il bianconero su cui circolano più voci di mercato. Normale, trattandosi di un centravanti di 23 anni che ha già segnato 59 gol in Serie A, 4 nelle coppe europee e 10 in Nazionale. Ha tanti estimatori in Premier League e periodicamente circolano rumors sull’interesse delle altre grandi europee, dal Real Madrid al Bayern Monaco. Con la Juve qualificata alla prossima Champions League, quasi certamente Vlahovic resterebbe in bianconero. Diverso il discorso in caso di partecipazione all’Europa League e più ancora di fronte a una stagione senza coppe.L’eventuale richiamo di una grande straniera diventerebbe allettante per DV9, mentre per la Juve potrebbero esserlo il risparmio sull’ingaggio (13,5 milioni lordi) e l’incasso dalla cessione:. Lo scenario più probabile, però, è che nella prossima stagione sia ancora il centravanti della Juve.