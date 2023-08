ha dimostrato un'incredibile capacità di sfruttare ogni occasione: su tre tentativi, ha colpito due volte in porta e realizzato due gol, un tributo alla sua efficacia. Incrementare le azioni offensive e i passaggi diretti al centravanti serbo rappresenta una chiave per migliorare ulteriormente il suo rendimento in questa stagione.Le situazioni di parità contro il Bologna e il gol annullato per fuorigioco hanno evidenziato che Vlahovic eccelle quando ha l'opportunità di muoversi in direzione della porta. Nel primo tempo, il serbo ha faticato a causa della stretta marcatura di Lucumi e della necessità di giocare spesso di spalle alla porta. Tuttavia, nella ripresa, quando la squadra ha scelto di sfruttare la velocità, le cose sono migliorate notevolmente. Le strategie per ottimizzare il rendimento di Vlahovic dovrebbero concentrarsi principalmente sul reparto di centrocampo, che ha riscontrato difficoltà durante l'ultima partita casalinga. Maggiori inserimenti e movimenti offensivi aiuterebbero il centravanti a trovare spazi più agevolmente quando l'area è affollata.Tuttavia, le rare occasioni in cui è stato raggiunto con passaggi mentre correva hanno portato a tentativi di tiro in porta, come una spettacolare sforbiciata e un potente colpo di testa.Per quanto riguarda il suo futuro, Vlahovic rappresenta un asset di grande valore, che la Juventus avrebbe accantonato solo per ragioni finanziarie. La possibilità di una sua cessione era stata considerata come una mossa per raccogliere fondi, specie dopo l'assenza dalla prossima edizione della Champions League e la conseguente mancanza di introiti significativi.Vlahovic, al centro dell'attenzione del mercato, resta fedele alla Juventus, dimostrando il suo attaccamento nonostante l'assenza dalla competizione europea.