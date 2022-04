15









Quanto pesano i gol di Vlahovic. Dusan è a quota 22 in campionato, 26 in stagione. Opta, come racconta La Gazzetta dello Sport, ha raccontato anche il peso specifico di ogni sigillo, e "il verdetto è un ulteriore carico di “gloria” e responsabilità per il giovane attaccante serbo". Nessuno nei cinque campionati top europei ha portato tanti punti alla sua squadra quanto Vlahovic.



20 PUNTI DA DUSAN - Venti punti con ventidue gol: ha fatto più di Benzema, quasi il doppio rispetto al capocannoniere italiano Immobile, il doppio rispetto al predecessore in bianconero Cristiano Ronaldo, che con 10 punti non entra nei primi 15 (ma resta il primo della Premier). Togliendo i gol dai risultati, il peso di Dusan è incredibile e dà una sentenza inequivocabile: Dusan è uno degli attaccanti più decisivi d'Europa. Sorpassa Mbappé e Lewandowski, Haaaland stesso, che poi è l'unico con cui si gioca il ruolo di centravanti più forte del futuro possimo. L'OBIETTIVO JUVE - Del Piero-Trezeguet, ancora prima Del Piero-Inzaghi, poi dopo Tevez-Morata e Dybala-Ronaldo. La storia bianconera è piena di coppie gol funzionali e soprattutto produttrici seriali di reti. Partendo da Charles-Sivori, come proseguirà oggi la Juventus? L'obiettivo sul mercato è trovare un profilo compatibile con Dusan. Raspadori e Zaniolo sono i nomi forti. Ma la voglia di rivedere Chiesa in quel ruolo è tanta...