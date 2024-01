Con la doppietta messa a segno ieri sera sul Lecce Dusanè andato in doppia cifra in quanto a reti segnate. Grazie alla sua doppietta infatti la Juventus è momentaneamente al primo posto della classifica complice l'impegno dell'Inter in Supercoppa italiana a Ryad. C'è però un dato che premia il bomber serbo della Vecchia Signora. Infatti, nelle ultime quattro annate soltanto Lautaro Martinez, attuale capocannoniere del campionato è riuscito a fare meglio di Dusan.