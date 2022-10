Come racconta Gazzetta, Stojkovic ha ritrovato il suo Dusandisteso e rilassato, felice di essere stato decisivo e trascinatore in una partita importante e soprattutto di aver risollevato la Juventus dopo le sconfitte con Milan e Maccabi tra campionato e Champions. La rabbia ora dovrà trasformarsi in energia positiva per dare alla squadra quella spinta di cui ha ancora più bisogno, senza Di Maria e con Pogba e Chiesa ai box