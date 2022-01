1









Ore frenetiche per il futuro di Dusan Vlahovic, in procinto di prendere la direzione verso Torino. La volontà della Fiorentina è cederlo subito, aprendo anche alla Juventus che ha capito di poter affondare subito il colpo. Proprio per questo motivo, come riporta Calciomercato.com, oggi è previsto l'atteso contatto tra gli uomini mercato della Juventus e quelli della Fiorentina per provare a trovare una quadratura economica per il trasferimento.



L'INTESA - La Fiorentina, come confermato dallo stesso Pradè ieri, vuole incassare tutti i 70 milioni richiesti subito; la Juventus spingerà per prorogare invece il versamento. Spettatore interessato l'Arsenal, che accontenterebbe in tutto e per tutto Commisso, ma che non ha mai ricevuto l'apertura del giocatore. Vlahovic, infatti, spinge per vestire la maglia bianconera ora più che mai. Tocca ora alla Juventus accontentarlo.