Come racconta La Gazzetta dello Sport, la fame di Dusan Vlahovic, a riposo in campionato e subito a segno nel debutto in Champions League nella gara d’andata degli ottavi di finale, può fare la differenza, ma servirà innescarlo meglio e di più rispetto a quanto accaduto nelle ultime partite (contro lo Spezia zero tiri in porta del centravanti serbo per la prima volta in questa stagione).