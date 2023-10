Dusane Federicosono stati i grandi assenti del Derby della Mole. Almeno in campo, perché sugli spalti i due sono stati più volte ripresi intenti a seguire i compagni di squadre ed esultare alle loro reti fino alla vittoria finale. Accomunati da amicizia e da un posto nello stesso box dello Stadium, la situazione dei due è comunque molto differente.– Come raccontato da Massimiliano Allegri, già nel giorno del Derby Chiesa si sentiva decisamente meglio. Andrà in Nazionale, dunque. La sua situazione sarà monitorata e, nel caso, sarà poi Spalletti a decidere se impiegarlo o meno.– Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Vlahovic non si unirà al ritiro della Serbia. Persistono i problemi di lombalgia e per questo l’attaccante resta a Torino per proseguire il suo percorso di recupero. Nel mirino c’è il prossimo impegno di campionato contro il Milan, il 22 ottobre.