Dusan Vlahovic è al centro di tante voci di mercato anche se l'attaccante serbo, come riferisce la Gazzetta dello Sport, non ha chiesto la cessione. Nonostante ciò, non si opporrebbe comunque a salutare la Juve ma vuole far passare il messaggio che in caso di addio, è la società che ha scelto di lasciarlo partire e non il contrario.