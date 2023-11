Dalla meravigliosa doppietta contro la Lazio,nel mezzo, i problemi alla schiena che lo hanno condizionato facendogli saltare anche alcune partite (Atalanta, Torino). E' partito dalla panchina con Lecce, Fiorentina e Milan, giocando da titolare solo contro il Verona. Eppure era partito nel migliore dei modi, con 4 reti in 4 giornate.La lombalgia appunto, oltre a ridurgli il minutaggio, lIl serbo ha una cura quasi ronaldiana del proprio corpo e se non è al 100%, vengono fuori alcuni suoi limiti, tecnici e mentali. Anche perché al di là di quello che si può pensare vedendo alcune partite della Juve, la squadra lo ha messo nelle condizioni per poter fare bene in questo inizio di campionato.Alcuni dati, riportati da Tuttosport evidenziano infatti che le differenza con altri big della Serie A, a partire da Lautaro Martinez, non è così tanta. L'attaccante dell'Inter, ha tirato 36 volte in 895 minuti (dato Soccerment come i seguenti), ovvero una ogni 25 minutA livello di xgoals, ovvero la possibilità che una conclusione si trasformi in rete, il dato di Vlahovic è pari a 4,7 contro i 5,1 di Lukaku, 5,3 di Thuram, 6,5 di Osimhen e 7,3 di Lautaro. In rapporto ai minuti giocati lo juventino è secondo: 1 ogni 117’ contro 1 ogni 95’ di Osimhen, 1 ogni 123’ di Lautaro, 1 ogni 143’ di Lukaku e 1 ogni 160’ di Thuram.SPERANZA - Rispetto ad un anno fa, Vlahovic sembra quindi maggiormente nel vivo del gioco considerando le prime 11 partite. La squadra riesce a metterlo nelle condizioni di fare bene, adesso toccherà a Dusan ritrovare la concretezza sotto porta, come aveva fatto molto bene nelle prime quattro gare di campionato.