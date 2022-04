Come racconta La Gazzetta dello Sport, c'è un consiglio di Allegri che Vlahovic proprio non riesce a seguire. Il tecnico, infatti, glielo dice da quando è arrivato: "Vlahovic non deve innervosirsi quando non trova la giocata, quando non ha l’occasione giusta: prima o poi arriva". Lui fatica a raccogliere il consiglio: il gol non è un optional, se non arriva sembra soffrire quasi fisicamente.