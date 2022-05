Dusansconsolato in panchina. Dopo averlo sostituito, l'attaccante serbo ha salutato Allegri ma la faccia non mentiva: era deluso per la prestazione fornita a Marassi. Ancora una volta non è arrivato il gol, ancora una volta la lotta per il trofeo di capocannoniere si è fatta più lontana.Dopo l'ultima gara in cui Vlahovic è sembrato perplesso dalla scelta del tecnico, Vlahovic stavolta ha lasciato trasparire solo un volto deluso. La sensazione è che sia legata, l'espressione, solo alla sua partita e non alla decisione dell'allenatore. Che ha scelto anche in base alla partita cruciale di mercoledì. Dusan sarà determinante contro l'Inter, in una partita che può cambiare il volto della stagione della Juventus.