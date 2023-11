Dusan Vlahovic avrà un aumento dell'ingaggio a partire dalla prossima stagione ed anche per questo la Juventus vorrebbe trovare un accordo con il suo entourage per abbassare i costi. La società ha aperto il confronto con il giocatore per prolungare il contratto su un orizzonte più lungo (2027 o 2028) e spalmare l’ingaggio, un’ipotesi che tuttavia il giocatore non prende in considerazione da quanto riferisce il Corriere dello Sport.