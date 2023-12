Il periodo di Dusannon è di certo dei migliori, i rigori sbagliati, i legni colpiti, il periodo senza andare a segno. La dimostrazione è il pallone ceduto a Federicoper andare sul dischetto nel corso della gara contro il Genoa. Con la conseguente spiegazione di Massimiliano Allegri che ha svelato che il bomber serbo non se la sentiva di calciare quel rigore, dopo gli errori delle gare precedenti. La gara contro il Frosinone di sabato alle 12.30 è una gara tutt'altro che facile.C'è però in panchina chi scalpita, si chiama Arek. Il bomber polacco in questa stagione ha trovato meno spazio rispetto allo scorso anno, è evidente. Tuttavia, potrebbe approfittare della condizione decisamente da recuperare di Dusan per mettersi a disposizione della squadra. Frosinone, piazza non semplice ma occasione ghiotta per Arek Milik che può dimostrare di essere un'ottima alternativa a questo Vlahovic. Magari decidendo una gara chiave come quella dello Stirpe.