Dusan Vlahovic non avrebbe chiesto esplicitamente la cessione alla Juve, questo ciò che rivela La Stampa. L'attaccante ha ricevuto interessamenti da parte di diverse big d'Europa anche se al momento nessuna ancora ha mosso i passi decisivi e il giocatore anche senza Champions per ora non ha espresso desiderio di andarsene. Una situazione che dovrà essere seguita ma l'addio non è assolutamente scontato.