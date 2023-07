Da tempo ormai se ne parla, Dusan Vlahovic è uno dei sacrificabili in casa Juventus per questioni economiche e di bilancio, con mezza Europa pronta ad approfittarne. Il Chelsea ci pensa da tempo e per muoversi potrebbe bastare l’addio di Lukaku, promesso sposo dell’Inter ma sempre grande sogno di Allegri - scrive la Gazzetta - e il Psg nei giorni scorsi ha contattato gli agenti di Dusan per richiedere informazioni. Così DV9 potrebbe essere un pezzo pregiato nel domino delle super punte, che potrebbe essere innescato da Kylian Mbappé. Ufficialmente Giuntoli e la Juve non hanno messo il serbo sul mercato, ma la linea della società è chiara: può partire alle giuste cifre. Anche perché i nomi per il post già ci sono. Ma chi è d'accordo con questo addio?Ai microfoni della Gazzetta, cinque attaccanti dal passato bianconero hanno commentato il possibile addio. Luca: «Innanzitutto bisogna capire se Dusan vuole o meno restare alla Juve perché essere il nove del club bianconero deve essere un privilegio. E nessuno va tenuto controvoglia. Il giocatore è top e non si discute nonostante le difficoltà e i problemi fisici dell’ultima stagione. Lukaku è forte e sarebbe un bel colpo. Ma vista l’età di Vlahovic, io fossi nella Juve mi terrei Dusan, che oltre al presente può rappresentare anche il futuro». Poi: «Stiamo parlando di un giovane fortissimo, se conosco bene Giuntoli sa che si trova tra le mani uno dei migliori centravanti in circolazione». E: «Ma proprio per questo non lo puoi cedere ora. Ha 23 anni, è reduce da una brutta annata, rischi di ricevere offerte al di sotto del suo valore. Io credo che alla fine Vlahovic resterà a Torino. E spero che la squadra gli dia una mano: Dusan può fare la differenza, ma come tutti i centravanti ha bisogno di un gioco per lui». E ancora: «Non entro in merito ai conti della società, ma Vlahovic è un attaccante completo, ha il potenziale per essere un super top, sul mercato fatico a trovare di meglio alla stessa età». E, infine, il connazionale: «Ma andare via non sarebbe una buona scelta: la Juve è la Juve. E badate bene, anche per la Signora perdere Vlahovic non sarebbe un grande affare: lui è uno da Juve al 100%, non ce ne sono molti così».