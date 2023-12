Una notizia che ha scosso i tifosi: ieri Dusansi è allenato soltanto in palestra e non in campo con i compagni a causa di una botta al piede. Filtra comunque ottimismo sulla presenza del bomber serbo contro lasabato sera all'Allianz Stadium, niente di grave insomma. Certo è che Vlahovic non sarà nella sua miglior condizione. Già nel lunch match contro il Frosinone l'ex viola era partito dalla panchina lasciando spazio alla coppia d'attaccodel tutto inedita ma valsa il primo gol in Serie A per il classe 2005 (e che gol!). A regalare i tre punti a Madama però è stato poi proprio l'ingresso di Dusan che ha messo a segno il gol del 1-2 definitivo, segnandone anche un altro poi annullato per fuorigioco.Non ci sarebbe quindi da rimanere stupiti se sabato sera contro la Roma Vlahovic si accomodasse nuovamente in panchina, complice anche la forma non ancora impeccabile. Tuttavia, il Frosinone dimostra che anche entrando a gara in corso il centravanti serbo può rivelarsi decisivo per la sua Juventus. Ultimi dubbi che comunque verranno sciolti da Allegri nei prossimi giorni.