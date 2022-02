Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi ufficialmente dopo il suo arrivo alla Juve, Dusan Vlahovic ha parlato anche della sua nuova casa, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe potuto essere l'ex villa in collina di Cristiano Ronaldo. La sua risposta - e il tono da leader - ha sorpreso tutti: "Sto cercando una casa ma non sarà quella di Cristiano sicuramente. Devo essere umile, queste cose fuori dal campo non mi interessano: case, altro... Ho voglia solo di campo, di migliorare giorno dopo giorno, queste cose non sono importanti".

Il centravanti ha poi risposto a una domanda in merito all'eredità sportiva del portoghese: "Tutte le maglie della Juve pesano, dall'1 al 100, sono arrivato qui ad aiutare i compagni, a mettermi a disposizione del mister, per aiutare e tutti insieme arrivare agli obiettivi che abbiamo. Il numero non è importante, ma come scendiamo in campo. Con quale determinazione, dedizione. Questo conta, altre cose non mi interessano. Aiutare i compagni, mettermi a disposizione, soprattutto vincere".