Sirene spagnole per Dusan. Secondo quanto riportato da ESPN, il Real Madrid ha messo nel mirino il centravanti della Juventus.Intanto, Dusan proverà a riscattarsi già contro il Nantes, match nel quale potrebbe trovare ancora una maglia da titolare. Con la Fiorentina non è andata poi così bene. Anzi: da quando gioca nella Juventus, la Fiorentina è la squadra contro cui Dusan Vlahovic ha disputato più minuti considerando tutte le competizioni (251) senza mai andare in gol o servire un assist.