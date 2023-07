S’infiamma la corsa a Dusan. Nelle ultime ore, come riportato da Sportitalia, si registra un forte sondaggio del Paris Saint-Germain per l’attaccante serbo della Juve che, per liberarlo, chiede una cifra vicina ai 90 milioni di euro. Dopo i primi approcci del Chelsea, ora sono i parigini a muoversi. L’ex Fiorentina piace molto a Luis Enrique che lo ha promosso nel novero dei candidati qualora partisse Kylian Mbappé. Ma che l’asso francese accetti il rinnovo o parta verso Madrid, al Parco dei Principi scenderà in campo un nuovo numero 9.