Venerdì alle ore 20.45 si accendono i riflettori sul derby della Mole. Sarà anche il primo derby in bianconero di Dusan Vlahovic. Il numero 7 della Vecchia Signora come riporta La Stampa nella sua edizione odierna. In sette confronti tra Vlahovic e i granata l'attaccante serbo è andato a segno soltanto una volta. Statistica che sicuramente vuole aggiornare per riuscire ad essere decisivo anche al suo primo derby della Mole.