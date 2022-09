. Lo ha annunciato lo stesso club bianconero tramite il proprio sito ufficiale: "E' ripartita la stagione, ed è il momento di annunciare il primo MVP of the Month, da quest'anno Powered by FIFA23! Il vincitore per il mese di agosto è Dusan Vlahovic, che è stato "eletto" dai tifosi bianconeri, che lo hanno votato dopo ogni partita del mese su Juventus.com.per Dusan: un inizio eccellente, che i tifosi hanno apprezzato e non poco... Proprio i tifosi avranno l'opportunità di tributargli un grande applauso domenica: prima di Juve-Salernitana, alla fine del riscaldamento, Dusan riceverà il premio di MVP of the Month Powered by FIFA23!".