Dal sito ufficiale della Lega Serie A:



"Dusan Vlahovic ha segnato due reti in quattro incontri giocati da titolare contro il Genoa in Serie A TIM: l'attaccante della Juventus, a quota 50 reti, potrebbe raggiungere Dejan Stankovic (51) come miglior marcatore serbo nella storia della massima serie italiana".