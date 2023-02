Le parole di Dusanai microfoni di Sky dopo- "Ero in panchina, siamo amareggiati, meritavamo un risultato diverso. Ma la partita è finita, ora ci aspetta lo Spezia e poi avremo il ritorno, dovremo dare tutto".- "Sicuramente puntiamo sempre a vincere, oggi è finita 1-1 per un contropiede, noi non abbiamo avuto fortuna con le due traverse e diversi tiri ma non ci tiriamo indietro. Dobbiamo recuperare energie per la sfida di domenica e poi di giovedì".- "Un'azione straordinaria, inutile parlare di loro due, è un grande piacere giocare con loro (Di Maria e Chiesa, ndr.). Spero che faremo grandi cose insieme e aiuteremo la Juve a vincere".- "Sicuramente sentiamo la responsabilità, voglio ringraziare tutti i tifosi di oggi, lo stadio era pieno. Peccato che non abbiamo fatto il risultato che volevamo, speriamo di vederli tutti anche la prossima volta perchè ci danno una grande spinta".