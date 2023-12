Dusanintervistato da La Gazzetta dello Sport ( QUI l'integrale) ha parlato del rapporto con Federico. Le sue parole:«Fin dal primo giorno è scattato qualcosa. Sono rimasto stupito da quello che ha passato e come è arrivato fin qua. La sua storia può essere un esempio per i bambini, dentro c’è tutto: non mollare, crederci sempre perché tutti i sogni si possono avverare con il duro lavoro. Gattone è sempre sul pezzo. Adesso vuole farmi leggere un libro... E’ un bravo ragazzo ma non è il solo, siamo un bellissimo gruppo e il clima qui è molto positivo».