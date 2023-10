Stesso canovaccio osservato ieri. La squadra lavora sul campo e Dusanresta in palestra per poi scendere sul rettangolo verde econ il preparatore atletico che lo segue passo dopo passo. Anche oggi, dunque, l’attaccante serbo ha proseguito con il lavoro personalizzato dovuto ai problemi diche lo affliggono.per il Derby della Mole. L’obiettivo, per domani, è quello di unnella speranza che possa recuperare per sabato. Se non dal primo minuto – in questo caso sì, ipotesi da escludere -, almeno per averlo come arma in più dalla panchina.