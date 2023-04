Ancora a parte, Dusan. L'attaccante serbo continua a non lavorare in gruppo e si fa sempre più a rischio la presenza nel prossimo match che vedrà impegnati i bianconeri in campionato: domenica alle 18 ci sarà il match con il Bologna, formazione decisamente in forma. Diversamente dalla Juventus.Si dovrà attendere, dunque. Anche per capire e valutare l'eventuale possibilità che l'attaccante serbo possa far parte della spedizione in Emilia. Al momento, inutile fare ipotesi o previsioni: Vlahovic lavora a parte, è la notizia di oggi.