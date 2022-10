Al 70' di, se già non bastasse il risultato del match, ennesimo problema per i bianconeri e per Massimiliano Allegri. Infatti,ha fatto un cenno alla panchina e chiesto il cambio.: accomodato in panchina, per lui, borsa del ghiaccio e massaggio dello staff medico. Nelle prossime ore, se si renderanno necessari, esami strumentali per approfondire la situazione del calciatore.