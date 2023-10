Dusan Vlahovic ha sfruttato la pausa per le nazionali, è rimasto alla Continassa e ha recuperato pienamente dalla lombalgia che lo ha tenuto fuori nelle ultime due partite con la Juve. E adesso è pronto per il Milan; mai come in questo momento la squadra è sulle sue spalle,ROSSONERI AVVISATI - Non che ce ne fosse bisogno, ma il gol spettacolare in rovesciata fatto nell'allenamento di ieri. Un gesto che ha esaltato i compagni ma non lui, che come scrive Tuttosport, ha minimizzato l’exploit, come se fosse la cosa più semplice e naturale da compiere, concentrato più che mai sul big match, tanto da esternarlo anche sul suo profilo Instagram: “straight to the target”, dritto all’obiettivo,e il Milan è avvisato.Quel Milan a cui Vlahovic ha segnato con la maglia della Fiorentina ma non a San Siro, stadio che è ancora un tabù per Dusan. Trecentosettanta minuti senza segnare su quel campo,. Il passato però non conta. Conterà solo domenica, quando Vlahovic avrà quasi tutti i riflettori puntati addosso. Insieme a lui, immaginando il forfait di Chiesa, più Milik di Kean.Non roba da poco.