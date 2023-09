La Juventus si gode il momento diautore di una grande doppietta contro la Lazio. A vedere l'attaccante trascinare i bianconeri c'era anche Darko Ristic, agente del giocatore. Il procuratore del serbo è stato a Torino negli ultimi giorni e la sua presenza diventerà piuttosto fissa. Dopo un'estate al centro delle voci di mercato, Vlahovic è rimasto alla Juve; il club non ha mai abbassato la cifra per cederlo e lui non ha mai puntato i piedi per andarsene.I contatti tra l'agente del serbo e la Juve sono frequenti; aI big vanno tutelati e blindati, senza dimenticare la questione economica. Riuscire a prolungare nei prossimi mesi il contratto in scadenza al 30 giugno 2026, scrive calciomercato.com, servirà prima di tutto ad abbattere almeno in parte la voce di bilancio relativa alla quota annuale di ammortamento.Se sembra molto difficile pensare ad un abbassamento dello stipendio, la dirigenza bianconera proverà a rimodulare una parte dell'ingaggio fisso in bonus a rendimento. La trattativa entrerà nel vivo nei prossimi mesi, così come quella per gli altri big, da Chiesa a Szczesny fino ovviamente a Rabiot.