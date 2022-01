Come ha raccontato Sky Sport, la Fiorentina ha chiesto anche il 20% della futura rivendita del giocatore ai viola. Anche questo ha alzato la cifra della cessione, con i bianconeri che non hanno ceduto. Secondo Sky, l'accelerata definitiva è arrivata soprattutto dopo la partita con il Milan: zero tiri in porta hanno convinto i bianconeri ad andare forte sul centravanti.